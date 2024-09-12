Терри Розир приступит к полноценным тренировкам через две недели

Терри Розир прокомментировал свое восстановление.

30-летний защитник «Майами» пропустил конец прошлого сезона из-за травмы шеи.

«Не могу сказать, что целиком и полностью готов к игре 5 на 5, но я выполняю все упражнения на площадке, немного играю 3 на 3», – признался Розир. Защитник добавил, что перейдет к полноценным нагрузкам примерно через две недели.

Розир перешел в «Хит» из «Шарлотт» в январе 2024 года. Защитник отыграл 31 матч за новый клуб, набирая 16,4 очка, 4,2 подбора, 4,6 передачи и 1 перехват в среднем.