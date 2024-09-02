Дрю Смит может потерять место в составе «Майами», защитник продолжает восстанавливаться после травмы колена
Дрю Смит находится в «Хит» на одном из 3 двусторонних контрактов
26-летний защитник получил серьезное растяжение передней крестообразной связки и выбыл из строя в ноябре 2023 года. Баскетболист продолжает восстановление после травмы.
По информации источника, «Хит» могут устроить соревнование за место защитника в составе во время тренировочного лагеря.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SunSentinel
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