Дрю Смит может потерять место в составе «Майами», защитник продолжает восстанавливаться после травмы колена

Дрю Смит находится в «Хит» на одном из 3 двусторонних контрактов

26-летний защитник получил серьезное растяжение передней крестообразной связки и выбыл из строя в ноябре 2023 года. Баскетболист продолжает восстановление после травмы.

По информации источника, «Хит» могут устроить соревнование за место защитника в составе во время тренировочного лагеря.