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  • «Мы не потерпим расистских, уничижительных или угрожающих комментариев». Женская НБА отреагировала на ситуацию с Кейтлин Кларк
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«Мы не потерпим расистских, уничижительных или угрожающих комментариев». Женская НБА отреагировала на ситуацию с Кейтлин Кларк

Охрана вывела зрителя из зала после выкриков в адрес Кейтлин Кларк.

Женская НБА выпустила заявление после инцидента.

«WNBA – это соревновательная лига с лучшими атлетами в мире. Мы приветствуем растущую зрительскую аудиторию, но не потерпим расистских, уничижительных или угрожающих комментариев в адрес игроков, команд или другого персонала лиги. Наша служба безопасности активно следит за угрозами и будет сотрудничать с клубами и стадионами, чтобы предпринимать соответствующие меры, включая привлечение служб охраны правопорядка при необходимости».

Баскетболистки «Коннектикута» также столкнулись с угрозами и оскорблениями после инцидента с попаданием пальцем в глаз Кларк в первом матче серии плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети WNBA
происшествия
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
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