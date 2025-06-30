Виктор Вембаньяма показал футбольные навыки, забив в девятку со штрафного
Виктор Вембаньяма продолжает с удовольствием играть в футбол.
Форвард «Сан-Антонио» показал свои навыки, забив со штрафного в дальнюю девятку в любительской игре.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?4320 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
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