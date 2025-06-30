«Сакраменто» может подписать Расселла Уэстбрука или Малкольма Брогдона

«Кингс» рассматривают возможность получения еще одного разыгрывающего.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Сакраменто » может приобрести еще одного опытного защитника, такого как Расселл Уэстбрук или Малкольм Брогдон , даже в случае успешного подписания контракта с Деннисом Шредером. Ожидается, что Шредер получит 2-летний контракт на 30 миллионов долларов и станет стартовым разыгрывающим команды.

Расселл Уэстбрук (36 лет, 193 см) провел прошлый сезон в составе «Денвера», набирая в среднем 13,3 очка (44,9% с игры, 32,3% из-за дуги), 4,9 подбора и 6,1 передачи за 75 игр.

Малкольм Брогдон (32 года, 193 см) принял участие в 24 матчах «Вашингтона», показывая статистику в 12,7 очка (43,3% с игры, 28,6% из-за дуги), 3,8 подбора и 4,1 передачи.