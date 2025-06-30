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«Сакраменто» может подписать Расселла Уэстбрука или Малкольма Брогдона

«Кингс» рассматривают возможность получения еще одного разыгрывающего.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Сакраменто» может приобрести еще одного опытного защитника, такого как Расселл Уэстбрук или Малкольм Брогдон, даже в случае успешного подписания контракта с Деннисом Шредером. Ожидается, что Шредер получит 2-летний контракт на 30 миллионов долларов и станет стартовым разыгрывающим команды.

Расселл Уэстбрук (36 лет, 193 см) провел прошлый сезон в составе «Денвера», набирая в среднем 13,3 очка (44,9% с игры, 32,3% из-за дуги), 4,9 подбора и 6,1 передачи за 75 игр.

Малкольм Брогдон (32 года, 193 см) принял участие в 24 матчах «Вашингтона», показывая статистику в 12,7 очка (43,3% с игры, 28,6% из-за дуги), 3,8 подбора и 4,1 передачи.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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