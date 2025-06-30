ЦСКА перевел Даниила Ключенкова из ЦСКА-2 в основной состав

Молодой форвард начнет следующий сезон в заявке первой команды.

ЦСКА объявил о заключении нового контракта с Даниилом Ключенковым (21 год, 200 см) и переводе игрока из ЦСКА-2 в состав основной команды.

В 2024 году Ключенков завоевал «серебро» Единой молодежной лиги ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор», став MVP регулярного чемпионата, а в 2025 вместе с ЦСКА-2 стал вторым в чемпионате Суперлиги.

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 31 матче Суперлиги и Кубка России, набирая в среднем 10,9 очка и 4,6 подбора за 24,9 минуты на паркете.