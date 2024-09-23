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«Не думаю, что это сильно повлияло на мою игру». Кейтлин Кларк прокомментировала попадание пальцем в глаз от соперницы

Кейтлин Кларк оказалась на паркете в первой четверти матча с «Коннектикутом».

Диджонэй Кэррингтон попала пальцем ей в глаз в игровой ситуации, не закончившейся вынесением замечания.

«Конечно, она здорово попала. Но не думаю, что это сильно повлияло на мою игру. Мне казалось, что мои броски были хорошими, но они не залетали в корзину. Игра в целом получилась дурацкой. Мы не смогли поймать ритм.

Так что этот эпизод не сильно меня обеспокоил. Было очень неприятно конкретно в тот момент. Но игра есть игра», – заключила Кларк на послематчевой пресс-конференции.

Новичок «Индианы» во встрече с «Коннектикутом» (69:93) набрала 11 очков, 4 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 36 минут.

Кларк реализовала 4 из 17 с игры (2 из 13 из-за дуги) и допустила 2 потери.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
травмы
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
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