Шеми Оджелей заключил соглашение с «Црвеной Звездой»

Американо-нигерийский форвард перешел в сербский клуб.

«Црвена Звезда » официально объявила о подписании контракта с Шеми Оджелеем (30 лет, 201 см).

В прошлом сезоне баскетболист играл за «Валенсию», набирая в среднем 11,4 очка и 3,5 подбора за 22 матча в Еврокубке.

До переезда в Европу Оджелей провел пять сезонов (2017-2022) в НБА, выступая за «Бостон», «Милуоки» и «Клипперс». В составе «Селтикс» он дважды (в 2018 и 2020 годах) доходил до финала Восточной конференции.