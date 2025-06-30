Шеми Оджелей заключил соглашение с «Црвеной Звездой»
Американо-нигерийский форвард перешел в сербский клуб.
«Црвена Звезда» официально объявила о подписании контракта с Шеми Оджелеем (30 лет, 201 см).
В прошлом сезоне баскетболист играл за «Валенсию», набирая в среднем 11,4 очка и 3,5 подбора за 22 матча в Еврокубке.
До переезда в Европу Оджелей провел пять сезонов (2017-2022) в НБА, выступая за «Бостон», «Милуоки» и «Клипперс». В составе «Селтикс» он дважды (в 2018 и 2020 годах) доходил до финала Восточной конференции.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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