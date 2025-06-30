«Венеция» подписала американского разыгрывающего Ар Джей Коула
Ар Джей Коул перебрался в Италию.
25-летний американский разыгрывающий (185 см) начал профессиональную карьеру в «Лаврионе» в Греции, а последние сезоны выступал в «Ритасе» в Литве.
На его счету 15,1 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора при 43,9% точности из-за дуги в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.
В следующем сезоне Коул будет играть за «Венецию».
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Венеции»
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