«Венеция» подписала американского разыгрывающего Ар Джей Коула

Ар Джей Коул перебрался в Италию.

25-летний американский разыгрывающий (185 см) начал профессиональную карьеру в «Лаврионе» в Греции, а последние сезоны выступал в «Ритасе » в Литве.

На его счету 15,1 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора при 43,9% точности из-за дуги в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.

В следующем сезоне Коул будет играть за «Венецию».