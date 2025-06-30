«Они облажались». Роб Пелинка пытался снизить стоимость Дориана Финни-Смита, распространяя информацию о больном колене игрока
«Лейкерс» испортили взаимоотношения с Дорианом Финни-Смитом.
Клуб пытался сохранить форварда, который вышел на рынок свободных агентов. По сообщению инсайдера Энтони Ирвина, генменеджер Роб Пелинка в разговорах преувеличивал ситуацию с больным коленом игрока, стараясь снизить уровень предложений. Эта информация дошла до лагеря игрока.
«Вижу, что ситуация вызывает недопонимание. Они расстаются с Финни-Смитом не для того, чтобы освободить пространство для подписания «большого». Они просто облажались. Хотели сэкономить, обрушить его стоимость, и теперь он точно уйдет», – заявил инсайдер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Ирвина
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