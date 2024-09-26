Кейтлин Кларк была вынуждена попросить помощи у охраны после выкриков зрителя из второго ряда
«Индиана» выбыла из первого раунда плей-офф женской НБА.
В первой четверти матча с «Коннектикутом» Кейтлин Кларк была вынуждена обратиться к судьям после обмена фразами со зрителем из второго ряда.
Охрана вывела фаната из зала для проведения беседы, но он смог в дальнейшем вернуться на свое место.
«Стараюсь сосредоточиться на том, что происходит на площадке. Партнеры меня поддержат во всем остальном», – не стала разъяснять суть конфликта Кларк в перерыве после 1-й четверти.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Хлои Питерсон
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