Кейтлин Кларк была вынуждена попросить помощи у охраны после выкриков зрителя из второго ряда

«Индиана» выбыла из первого раунда плей-офф женской НБА.

В первой четверти матча с «Коннектикутом» Кейтлин Кларк была вынуждена обратиться к судьям после обмена фразами со зрителем из второго ряда.

Охрана вывела фаната из зала для проведения беседы, но он смог в дальнейшем вернуться на свое место.

«Стараюсь сосредоточиться на том, что происходит на площадке. Партнеры меня поддержат во всем остальном», – не стала разъяснять суть конфликта Кларк в перерыве после 1-й четверти.