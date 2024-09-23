Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. «Старая гвардия» не имеет к ней никакого отношения»

Шэннон Шарп выступил в защиту Кейтлин Кларк.

«Некоторые люди пытаются ограничить ее восприятие. Постоянно говорят о баскетболистках, которые были до нее. У ее предшественниц свои достижения, которые никуда не уйдут. Но многие пытаются указать Кларк ее место. Считая, что фокус внимания на ней умаляет предыдущие достижения.

То, что делает Кейтлин Кларк, не имеет никакого отрицательного влияния. Мы видели рейтинги. Продажи. Посещаемость. Но люди пытаются перевести разговор в другую плоскость. «Что насчет женщин, которые построили фундамент?». Что насчет них?! Они не имеют никакого отношения к Кейтлин Кларк.

Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. А мы тут рассуждаем о «старой гвардии», – заключил ведущий ESPN.