Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. «Старая гвардия» не имеет к ней никакого отношения»
Шэннон Шарп выступил в защиту Кейтлин Кларк.
«Некоторые люди пытаются ограничить ее восприятие. Постоянно говорят о баскетболистках, которые были до нее. У ее предшественниц свои достижения, которые никуда не уйдут. Но многие пытаются указать Кларк ее место. Считая, что фокус внимания на ней умаляет предыдущие достижения.
То, что делает Кейтлин Кларк, не имеет никакого отрицательного влияния. Мы видели рейтинги. Продажи. Посещаемость. Но люди пытаются перевести разговор в другую плоскость. «Что насчет женщин, которые построили фундамент?». Что насчет них?! Они не имеют никакого отношения к Кейтлин Кларк.
Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. А мы тут рассуждаем о «старой гвардии», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости