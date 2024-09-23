  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. «Старая гвардия» не имеет к ней никакого отношения»
0

Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. «Старая гвардия» не имеет к ней никакого отношения»

Шэннон Шарп выступил в защиту Кейтлин Кларк.

«Некоторые люди пытаются ограничить ее восприятие. Постоянно говорят о баскетболистках, которые были до нее. У ее предшественниц свои достижения, которые никуда не уйдут. Но многие пытаются указать Кларк ее место. Считая, что фокус внимания на ней умаляет предыдущие достижения.

То, что делает Кейтлин Кларк, не имеет никакого отрицательного влияния. Мы видели рейтинги. Продажи. Посещаемость. Но люди пытаются перевести разговор в другую плоскость. «Что насчет женщин, которые построили фундамент?». Что насчет них?! Они не имеют никакого отношения к Кейтлин Кларк.

Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. А мы тут рассуждаем о «старой гвардии», – заключил ведущий ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
logoженская НБА
Индиана жен
Шэннон Шарп
logoКейтлин Кларк
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не думаю, что это сильно повлияло на мою игру». Кейтлин Кларк прокомментировала попадание пальцем в глаз от соперницы
сегодня, 13:47
Кейтлин Кларк оказалась на паркете после того, как соперница попала ей пальцем в глаз. Игра продолжилась
10сегодня, 11:53Видео
Кейтлин Кларк набрала 11 очков и 8 передач при 4 из 17 с игры в дебютном матче в плей-офф женской НБА
1сегодня, 06:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Торонто» выведет 15-й номер Винса Картера из обращения 15 ноября
5сегодня, 16:20
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Томислав Миятович: «Был уверен, что Джеди Осман останется в НБА»
сегодня, 15:10
Ненад Димитриевич: «ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив» заслуживают того, чтобы играть в Евролиге»
сегодня, 14:35
Зак Лавин принял участие в большей части необязательных тренировочных сборов «Чикаго» этим летом
сегодня, 14:22
Патрик Уильямс испытывает дискомфорт в левой ступне и может пропустить тренировочный лагерь «Чикаго»
2сегодня, 14:04
«Не думаю, что это сильно повлияло на мою игру». Кейтлин Кларк прокомментировала попадание пальцем в глаз от соперницы
сегодня, 13:47
Кейтлин Кларк оказалась на паркете после того, как соперница попала ей пальцем в глаз. Игра продолжилась
10сегодня, 11:53Видео
Сергей Тараканов о фаворитах Лиги ВТБ: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Это команды уровня Евролиги, минимум борьбы за плей-офф»
1сегодня, 11:19
Егор Демин выложил совместную фотографию с Эдрианом Воджнаровски
1сегодня, 10:41Фото
Блок-шот Евгения Белянкова и данк Антониуса Кливленда после передачи Андрея Мартюка – лучшие моменты тура Лиги ВТБ
сегодня, 10:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний Джереми Гойер из Канады ростом 221 сантиметр принял участие в детских выставочных матчах MSHTV Camp
24 минуты назадВидео
WBD представила в суд 33-страничный доклад в рамках иска к НБА по правам на телетрансляции
55 минут назад
Жига Данеу без осложнений перенес опасное падение в матче с «Железником»
сегодня, 15:58Видео
Шейн Ларкин в адрес Хуана Тоскано-Андерсона: «Сначала нужно поиграть в Евролиге. Если бы кто-то захотел его подписать»
сегодня, 15:42
Шейн Ларкин: «Джордан Нвора может быть лучшим чистым «скорером», с которым я играл в Европе»
сегодня, 15:28
Ненад Димитриевич: «Еще не играли с Ти Джей Шортсом в сборной. Буду рад встретиться с ним в Евролиге»
сегодня, 14:54
«Самый страшный момент в моей жизни». Шакил О’Нил вспомнил штрафные в концовке 3-го матча финала за «Майами»
2сегодня, 13:24
Защитник «Уникахи» Кэмерон Тэйлор стал MVP Суперкубка Испании
сегодня, 13:03Видео
Эл Хорфорд планировал играть в НБА до 40 лет
3сегодня, 12:32
Кенни Смит: «Когда становитесь чемпионом, приходится бороться с человеческой природой. Потому что после этого хочется перевести дух»
сегодня, 12:08