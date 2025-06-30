«Монако» вернул Майка Джеймса в состав. Ситуация с отстранением «полностью разрешена»

Майк Джеймс сможет играть за «Монако» в следующем сезоне.

Разыгрывающий был отстранен в начале июня за нарушение внутреннего распорядка клуба и пропустил заключительные стадии чемпионата Франции.

Клуб сообщил о возвращении игрока в состав на следующий сезон.

«Это была деликатная ситуация, которая потребовала времени и осторожного подхода. Но слухи, спекуляции и сплетни все равно начали ходить. Все это повлияло на Майка и клуб. Мы по-прежнему намерены сотрудничать и хотим правильно и полностью разрешить ситуацию», – заявил клуб.

Источники сообщали, что отстранение могло быть вызвано дракой в ночном клубе. Говорилось также о возможном желании баскетболиста сменить команду.

Джеймс связан контрактом до 2027 года.