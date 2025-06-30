Евгений Бабурин проведет 10-й сезон в «Пари НН»

«Парин НН» сохранил Евгения Бабурина.

37-летний защитник останется в команде на второй год контракта по схеме «1+1». Сезон-2025/26 станет для него 10-м в команде.

Бабурин набирал 6,6 очка, 1,9 подбора, 1,7 передачи и 1,2 перехвата за 25 минут в среднем в прошедшем розыгрыше Лиги ВТБ.