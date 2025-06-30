Евгений Бабурин проведет 10-й сезон в «Пари НН»
«Парин НН» сохранил Евгения Бабурина.
37-летний защитник останется в команде на второй год контракта по схеме «1+1». Сезон-2025/26 станет для него 10-м в команде.
Бабурин набирал 6,6 очка, 1,9 подбора, 1,7 передачи и 1,2 перехвата за 25 минут в среднем в прошедшем розыгрыше Лиги ВТБ.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?4017 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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