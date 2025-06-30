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Скотти Уилбекин официально заключил новый контракт с «Фенербахче»

Американский защитник продолжит выступать за турецкий клуб.

Согласно официальному заявлению «Фенербахче», Скотти Уилбекин (32 года, 188 см) остается в клубе. Разыгрывающий, присоединившийся к команде летом 2022 года, подписал новый контракт по схеме «1+1» после истечения предыдущего соглашения.

Уилбекин пропустил весь прошедший сезон, получив разрыв передней крестообразной связки правого колена уже в 1-м матче Евролиги против «Олимпиакоса». В его отсутствие «Фенербахче» завоевал Кубок Турции, а также стал победителем национального чемпионата и выиграл Евролигу.

В сезоне-2023/24 главного европейского турнира защитник набирал 13 очков, 3,3 передачи, 2,2 подбора и 1,1 перехвата за 24,7 минуты в среднем.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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