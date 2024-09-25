Миленко Богичевич: «Не слишком хорошо отвечали на очень мощную игру «Зенита»

Миленко Богичевич отметил мощную игру «Зенита».

«Хочу поздравить «Зенит » с хорошей игрой и совершенно заслуженной победой. Желаю «Зениту» провести удачный сезон и добиться поставленных целей.

Что касается самого матча, то могу сказать, что удовлетворен, как мы действовали на протяжении трех четвертей. Но в какой-то момент сказалось качество игроков соперника. Не слишком хорошо отвечали на очень мощную игру «Зенита». Это создало разницу.

Хочу пожелать удачи главному тренеру «Зенита» и его команде», – сказал главный тренер «Автодора ».