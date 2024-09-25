Миленко Богичевич: «Зенит» является фаворитом, но у «Автодора» хорошие шансы»

Миленко Богичевич оценил расклад сил перед матчем с «Зенитом».

«Зенит » не нуждается в представлении. В последние пару лет эта команда продемонстрировала все свои лучшие качества, поэтому нам предстоит тяжелая встреча.

В расположении «Зенита» находятся качественные игроки, которыми руководит один из лучших европейских тренеров.

Конечно, питерская команда является фаворитом, но у нас есть хорошие шансы. Если мы будем бороться, не жалея сил, то сможем рассчитывать на положительный результат. В целом, это и есть наш план – выйти на паркет с максимальной энергией и со страстью биться до конца», – сказал главный тренер «Автодора ».