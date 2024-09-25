Миленко Богичевич: «Зенит» является фаворитом, но у «Автодора» хорошие шансы»
Миленко Богичевич оценил расклад сил перед матчем с «Зенитом».
«Зенит» не нуждается в представлении. В последние пару лет эта команда продемонстрировала все свои лучшие качества, поэтому нам предстоит тяжелая встреча.
В расположении «Зенита» находятся качественные игроки, которыми руководит один из лучших европейских тренеров.
Конечно, питерская команда является фаворитом, но у нас есть хорошие шансы. Если мы будем бороться, не жалея сил, то сможем рассчитывать на положительный результат. В целом, это и есть наш план – выйти на паркет с максимальной энергией и со страстью биться до конца», – сказал главный тренер «Автодора».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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