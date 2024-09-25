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Хавьер Паскуаль: «В последней четверти «Зенит» закрыл свое кольцо на замок»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Автодором» – 103:86.

«Прежде всего хочу поздравить «Автодор» с их игрой. Действительно, они играют очень хорошо. В первой половине мы плохо действовали в обороне, иногда из-за нашей концентрации, но также и потому, что соперник сыграл очень хорошо.

Во второй половине, начиная с третьей четверти, начали играть в обороне немного лучше. Но именно в последней четверти по-настоящему закрыли свое кольцо на замок. И наша игра в нападении была стабильной, мы более или менее находили возможность наносить открытые броски по ходу игры. Несмотря на то, что было слишком много потерь. Но мы завершили эту игру победой.

Теперь нам нужно как следует восстановиться к следующей игре в Казани», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoАвтодор
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
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