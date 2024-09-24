Хавьер Паскуаль о матче с «Автодором»: «Отличная возможность показать, что мы прибавляем»
Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от второй игры сезона против «Автодора».
«Прежде всего, «Автодор» – это команда с отличным тренером. Я его очень уважаю. Знаю, что команда наверняка будет хорошо подготовлена к игре против нас. Мы испытываем к ним большое уважение. Так что мы должны быть готовы.
Но игра дома. Надеюсь, что на это матче будет много наших болельщиков. Мы должны продемонстрировать, что прибавляем день ото дня. Следующая игра – отличная возможность показать это», заявил лавный тренер «Зенита».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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