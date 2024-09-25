Чьих воспитанников в Единой лиге больше всего? Мы знаем ответ

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Два года назад «Перехват» высчитывал , какой клуб поставил в Единую лигу больше всего игроков. Тогда ЦСКА финишировал с большим отрывом, за ним расположились «Локо», «Автодор» и «Химки».

Спустя два сезона настало время посчитать игроков еще раз – а вдруг что-то изменилось? Это мы узнаем совсем скоро, а пока – методика подсчета, которая ради чистоты эксперимента не изменилась:

Мы взяли из заявок всех команд Единой лиги всех россиян и посмотрели, где каждый из них играл до 20 лет (то есть в возрасте кадетских, юниорских и молодежных сборных). Если он провел в системе какого-то клуба 3 года, то он считается воспитанником; если нет, то просто принес этой структуре баллы в таблице – причем по баллу за каждый сезон, который он провел в клубе. Если игрок куда-то переходил, то он принесет баллы всем клубам, в которых отметился до достижения 20-летнего возраста.

В итоге получилось вот что:

ЦСКА – 86 баллов

«Локо» – 57 баллов

«Автодор» – 54 балла

«Химки» – 52 балла

МБА – 38 баллов

«Нижний» – 34 балла

«Парма» – 30 баллов

«Зенит» – 28 баллов

«Самара» – 23 балла

«Енисей» – 21 балл

«Динамо» (Москва) – 19 баллов

«Триумф» – 16 баллов

«Спартак» (Видное) – 15 баллов

«Новосибирск» – 14 баллов

У всех остальных – меньше 10 баллов. В этом списке оказались Ставрополь («Южный слон», «Локомотив Минеральные Воды» и «Динамо»), «Спартак-Приморье», «Спартак» (Санкт-Петербург), «Руна»,, «Барнаул», «Урал-Грейт», «Динамо-Теплострой» (Челябинск), «Уралмаш», «Динамо-Кашира», «Динамо-Юность», «Красные Крылья», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Урал», «Темп-СУМЗ», «Тамбов», «Динамо» (Владивосток) и «Буревестник».

С баллами каждому клубу за воспитанников определились, но теперь главный вопрос: да, самые востребованные игроки в лиге – это воспитанники ЦСКА, но сколько вообще у клубов воспитанников сейчас выступают в Единой лиге? Мы знаем ответ:

ЦСКА – 16

«Локо» – 12

«Автодор» – 11

«Химки» – 10

«Парма» – 8

МБА – 6

«Нижний» – 5

«Зенит» – 5

«Спартак» (Видное) – 4

«Самара» – 4

«Динамо» (Москва») – 3

«Триумф» – 3

«Енисей» – 3

«Новосибирск» – 3

«Локо-МинВоды» – 1

«Спартак-Приморье» – 1

«Спартак» (Санкт-Петербург») – 1

Если же мы говорим о тех клубах, в которых воспитанники чаще всего и остаются, то здесь лидер поменяется:

«Автодор» – 7

«Локо» – 6

МБА – 5

ЦСКА – 4

«Парма» – 3

«Нижний» – 2

«Самара» – 2

«Зенит» – 2

К этим данным нужно сделать пару пояснений:

Мы учитывали только игроков из заявок клубов Единой лиги. Например, ЦСКА или «Локо» или кто угодно может выставить на матч игрока «молодежки» и тот сыграет – но не будет учтен в таблице, так как отсутствует в сезонной заявке команды. Как пример: Лев Свинин получает шансы в основе «Пармы», но… не заявлен в Единую лигу и не посчитан в этом исследовании.

«Зенит» и «Триумф» посчитаны отдельно, так как место имело не просто переименование команды (как, например, с НБА и «Нижним»), а полноценный переезд структуры + сами «сине-бело-голубые» ведут начало своей клубной истории с 2014 года.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов

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