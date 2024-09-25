Ричард Джефферсон: «Если Энтони Дэвис сейчас завершит карьеру, он станет самым талантливым игроком, завершившим карьеру без наград MVP и «Лучший оборонительный игрок»

Ричард Джефферсон считает Энтони Дэвиса претендентом на MVP в этом сезоне.

«Энтони Дэвис находится на пике карьеры. Если он сейчас завершит карьеру, по моему мнению, он станет самым талантливым игроком, завершившим карьеру без наград MVP и «Лучший оборонительный игрок». Он должен быть среди претендентов на эти награды в этом сезоне», – заявил эксперт ESPN.