Ричард Джефферсон: «Если Энтони Дэвис сейчас завершит карьеру, он станет самым талантливым игроком, завершившим карьеру без наград MVP и «Лучший оборонительный игрок»
Ричард Джефферсон считает Энтони Дэвиса претендентом на MVP в этом сезоне.
«Энтони Дэвис находится на пике карьеры. Если он сейчас завершит карьеру, по моему мнению, он станет самым талантливым игроком, завершившим карьеру без наград MVP и «Лучший оборонительный игрок». Он должен быть среди претендентов на эти награды в этом сезоне», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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