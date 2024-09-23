Патрик Беверли: «Руи Хатимура должен быть икс-фактором в «Лейкерс»

Патрик Беверли высказался по поводу Руи Хатимуры.

«Он хороший баскетболист, но он не является для меня икс-фактором. Вообще-то, он должен быть икс-фактором, потому что он получает соответствующую зарплату. Ему нужно делать больше на площадке. Он должен выходить с мыслью, что является второй опцией после Энтони Дэвиса. Им это нужно.

В пузыре Кайл Кузма помог их успеху. Габаритный «винг», который способен играть с мячом. Люди смеялись над Кузмой из-за тяжелых бросков, но иногда нужно иметь яйца. Потому что броски, которые ты делаешь во время сезона, будут повторяться в концовках.

Хатимуре нужно изменить отношение, не бояться промазать 7 раз и все равно потом переломить ход встречи. Как только это произойдет, он выйдет на новый уровень как баскетболист», – рассудил Беверли .