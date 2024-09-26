Женская НБА. Плей-офф. «Коннектикут» примет «Индиану», «Миннесота» – «Финикс»
Сегодня пройдут два матча первого раунда плей-офф женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк попытается сравнять счет в серии с «Коннектикутом» (0-1), «Миннесота» примет на своей площадке «Финикс» (1-0).
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2-х побед)
Вторые матчи
Коннектикут – Индиана
26 сентября. 2.30
«Коннектикут» ведет в серии – 1-0
26 сентября. 4.30
«Миннесота» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости