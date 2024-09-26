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Женская НБА. Плей-офф. «Коннектикут» примет «Индиану», «Миннесота» – «Финикс»

Сегодня пройдут два матча первого раунда плей-офф женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк попытается сравнять счет в серии с «Коннектикутом» (0-1), «Миннесота» примет на своей площадке «Финикс» (1-0).

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Вторые матчи

Коннектикут – Индиана

26 сентября. 2.30

«Коннектикут» ведет в серии – 1-0

МиннесотаФиникс

26 сентября. 4.30

«Миннесота» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoженская НБА
Финикс жен
logoКоннектикут жен
Индиана жен
Миннесота жен
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