Женская НБА. Плей-офф. «Коннектикут» примет «Индиану», «Миннесота» – «Финикс»

Сегодня пройдут два матча первого раунда плей-офф женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк попытается сравнять счет в серии с «Коннектикутом» (0-1), «Миннесота » примет на своей площадке «Финикс» (1-0).

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Вторые матчи

Коннектикут – Индиана

26 сентября . 2.30

«Коннектикут» ведет в серии – 1-0

Миннесота – Финикс

26 сентября . 4.30

«Миннесота» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.