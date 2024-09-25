Дижонай Кэррингтон – самый прогрессирующий игрок женской НБА 2024 года
Дижонай Кэррингтон признана самым прогрессирующим игроком WNBA.
Защитник «Коннектикута» получила 28 из 67 голосов от национальной группы спортивных журналистов и комментаторов.
Форвард «Лос-Анджелеса» Дирика Хэмби занял второе место с 18 голосами, форвард «Миннесоты» Бриджет Карлтон – третье место с 15 голосами, защитник «Чикаго» Ченнеди Картер – четвертое место с тремя голосами. Форвард «Сиэтла» Джордан Хорстон, защитник «Нью-Йорка» Сабрина Ионеску и форвард «Миннесоты» Аланна Смит получили по одному голосу.
Кэррингтон, выбранная под 20-м номером на драфте WNBA 2021 года, в этом сезоне набирала в среднем 12,7 очка, 5,0 подбора, 1,6 передачи и 1,56 перехвата в среднем за матч. Показатели прошлого сезона – 8,3 очка, 2,9 подбора, 1,3 передачи и 0,63 перехвата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт женской НБА
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