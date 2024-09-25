  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Дижонай Кэррингтон – самый прогрессирующий игрок женской НБА 2024 года

Дижонай Кэррингтон признана самым прогрессирующим игроком WNBA.

Защитник «Коннектикута» получила 28 из 67 голосов от национальной группы спортивных журналистов и комментаторов.

Форвард «Лос-Анджелеса» Дирика Хэмби занял второе место с 18 голосами, форвард «Миннесоты» Бриджет Карлтон – третье место с 15 голосами, защитник «Чикаго» Ченнеди Картер – четвертое место с тремя голосами. Форвард «Сиэтла» Джордан Хорстон, защитник «Нью-Йорка» Сабрина Ионеску и форвард «Миннесоты» Аланна Смит получили по одному голосу.

Кэррингтон, выбранная под 20-м номером на драфте WNBA 2021 года, в этом сезоне набирала в среднем 12,7 очка, 5,0 подбора, 1,6 передачи и 1,56 перехвата в среднем за матч. Показатели прошлого сезона – 8,3 очка, 2,9 подбора, 1,3 передачи и 0,63 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт женской НБА
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» и «Лас-Вегас» прошли в следующий раунд, победив «Атланту» и «Сиэтл»
2сегодня, 04:30
Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это кассовые сборы. «Старая гвардия» не имеет к ней никакого отношения»
223 сентября, 16:46
«Не думаю, что это сильно повлияло на мою игру». Кейтлин Кларк прокомментировала попадание пальцем в глаз от соперницы
123 сентября, 13:47
Кейтлин Кларк оказалась на паркете после того, как соперница попала ей пальцем в глаз. Игра продолжилась
1623 сентября, 11:53Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. 23 очка Бэйкона помогли «Зениту» обыграть «Автодор», ЦСКА принимает «Уралмаш» и другие матчи
93 минуты назадLive
Эррик Макколлум о предложениях из НБА: «Вы просите меня согласиться на четырехкратное сокращение зарплаты, чтобы сидеть на скамейке?»
2сегодня, 16:55
Еврокубок. «Бешикташ» – «Будучность», иерусалимский «Хапоэль» встречается с «Валенсией» и другие матчи
2сегодня, 16:25Live
Джей Джей Редик о работе в «Лейкерс»: «Мне повезло, но я это заслужил»
1сегодня, 16:20
Кендрик Перкинс: «Никто в НБА не боится «Селтикс»
4сегодня, 16:06
Джей Джей Редик: «Вижу в Бронни молодого парня, которого я очень высоко ценю как баскетболиста»
5сегодня, 15:49
«Фенербахче» отказался отправлять игроков в сборную Турции, если Эргин Атаман не уйдет в отставку
3сегодня, 14:59Фото
Фредерик Фату – новый главный тренер сборной Франции
1сегодня, 14:13
«Кобе попал в странное время». Дрэймонд Грин объяснил, почему Брайанта не считают одним из величайших в истории
14сегодня, 13:51
Донован Митчелл о «Кливленде»: «Я в восторге. Не подписал бы новый контракт, если бы не был в восторге»
5сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Билли Бэрон подпишет контракт с «Шанхаем»
37 минут назад
«Голден Стэйт» подпишет однолетний контракт с Кевином Ноксом
сегодня, 17:21
Адриатическая лига. «Партизан» принимает «Борац Чачак», «Задар» – «Игокеа»
сегодня, 17:16Live
Джей Джей Редик: «Дадим Энтони Дэвису столько полномочий, сколько он сам захочет»
3сегодня, 17:15
Дени Авдия: «У меня большая коллекция духов, около 70, может больше»
3сегодня, 17:04
Ассистент генменеджера «Бакс»: «Агент Лилларда сказал, что Дэйм хочет побеждать и играть с Яннисом»
сегодня, 16:40
«Сакраменто» подпишет негарантированный контракт с Джастином Пауэллом
сегодня, 14:30
Лестер Киньонес подпишет двусторонний контракт с «Филадельфией»
сегодня, 13:56
«Сравните мое резюме в 27 лет с резюме Майкла Джордана». Дрю Хэнлен рассказал о мышлении Джейсона Тейтума
2сегодня, 13:18
Дерозан вспомнил о том, как Реджи Эванс и Джеймс Джонсон хотели подраться из-за подборов
2сегодня, 12:13