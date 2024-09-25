Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Хочу извиниться перед нашими болельщиками и всеми любителями баскетбола»
Ростислав Вергун извинился перед болельщиками «Уралмаша» после разгрома от ЦСКА.
«Хочу извиниться перед нашими болельщиками и всеми любителями баскетбола. Игра с нашей стороны получилась, мягко говоря, не очень удачной.
Как тренер, надеюсь, мы извлечем из этого поражения урок», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Московский ЦСКА дома переиграл екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 98:56.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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