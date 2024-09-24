Виктор Ганиенко: «Настрой на ЦСКА у «Уралмаша» запредельный»

Виктор Ганиенко оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ ЦСКА – «Уралмаш».

– Многие считают, что ваша команда в этом сезоне способна потрепать нервы многим фаворитам чемпионата. Что лично вы ожидаете от гостевого матча с чемпионом?

– Думаю, что этот матч станет хорошей проверкой на прочность, проверкой сил, мощности и техники. ЦСКА – команда, с которой всегда играть трудно и интересно. Настрой на игру у нас, само собой, запредельный. Важно отметить, что в этом сезоне губернатор выделил нам хорошие деньги на команду, комплектование состава и на строительство спортивной базы в Березовском. Мы начнем там строить большой зал. Так что мы не можем подвести губернатора. В общем, настроение сейчас очень позитивное, – сказал президент уральского клуба.