Домантас Сабонис пропустит еще один месяц с травмой колена

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис , как ожидается, пропустит еще четыре-пять недель. Литовец продолжает восстановление после частичного разрыва мениска левого колена.

Трехкратный участник Матча всех звезд не играет с 16 ноября. За этот период он пропустил 13 встреч, в которых «Кингз» одержали 3 победы при 10 поражениях.

Ранее Домантасу удавалось избегать повреждений – 79, 82 и 70 матчей за последние три сезона в «Сакраменто ».

До травмы Сабонис в 11 играх текущей регулярки набирал в среднем 17,2 очка и 12,3 подбора.