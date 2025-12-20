0

Домантас Сабонис пропустит еще один месяц с травмой колена

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис, как ожидается, пропустит еще четыре-пять недель. Литовец продолжает восстановление после частичного разрыва мениска левого колена.

Трехкратный участник Матча всех звезд не играет с 16 ноября. За этот период он пропустил 13 встреч, в которых «Кингз» одержали 3 победы при 10 поражениях. 

Ранее Домантасу удавалось избегать повреждений – 79, 82 и 70 матчей за последние три сезона в «Сакраменто».

До травмы Сабонис в 11 играх текущей регулярки набирал в среднем 17,2 очка и 12,3 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
