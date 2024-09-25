Андреас Пистиолис о разгроме «Уралмаша» с разницей «+42»: «Итоговая разница не отражает реального соотношения сил»

Андреас Пистиолис похвалил «Уралмаш» после разгромной победы с разницей «+42».

«Снова хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и поддержали нас. Понятно, что полностью удовлетворен результатом, хотя итоговая разница не отражает реального соотношения сил, «Уралмаш » – очень хорошая команда.

Главной причиной такого исхода стал наш удачный старт. Мы хорошо подготовились, следовали плану, и он работал. Это и стало ключом к тому, что происходило в дальнейшем», – отметил главный тренер ЦСКА .

Московский ЦСКА дома переиграл екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 98:56.