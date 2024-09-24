Андреас Пистиолис: «Считаю «Уралмаш» одной из лучших команд лиги»

Андреас Пистиолис назвал «Уралмаш» одной из лучших команд Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная игра для нас. Считаю «Уралмаш » одной из лучших команд лиги. У них хороший состав, хороший тренер, и они всегда выкладываются на 100 процентов в таких матчах.

Мы должны играть в свой лучший баскетбол, и с помощью наших болельщиков это позволит нам забрать победу», – сказал главный тренер ЦСКА .