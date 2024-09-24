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Андреас Пистиолис: «Считаю «Уралмаш» одной из лучших команд лиги»

Андреас Пистиолис назвал «Уралмаш» одной из лучших команд Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная игра для нас. Считаю «Уралмаш» одной из лучших команд лиги. У них хороший состав, хороший тренер, и они всегда выкладываются на 100 процентов в таких матчах.

Мы должны играть в свой лучший баскетбол, и с помощью наших болельщиков это позволит нам забрать победу», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
logoУралмаш
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