Станислав Рыжов: «По финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит»

Агент Станислав Рыжов назвал фаворитов сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.

«По финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит », но сила ЦСКА в том, что они практически полностью сохранили состав. Произошли точечные и маленькие изменения. По сути, им не надо было сыгрываться. Они, как будто, просто продолжают предыдущий сезон.

Такие плюсы у обоих коллективов. Будет серьезное состязание. Правы обе стороны», – сказал агент.