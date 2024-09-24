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Станислав Рыжов: «По финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит»

Агент Станислав Рыжов назвал фаворитов сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.

«По финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит», но сила ЦСКА в том, что они практически полностью сохранили состав. Произошли точечные и маленькие изменения. По сути, им не надо было сыгрываться. Они, как будто, просто продолжают предыдущий сезон.

Такие плюсы у обоих коллективов. Будет серьезное состязание. Правы обе стороны», – сказал агент.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Станислав Рыжов
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