Станислав Рыжов: «По финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит»
Агент Станислав Рыжов назвал фаворитов сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.
«По финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит», но сила ЦСКА в том, что они практически полностью сохранили состав. Произошли точечные и маленькие изменения. По сути, им не надо было сыгрываться. Они, как будто, просто продолжают предыдущий сезон.
Такие плюсы у обоих коллективов. Будет серьезное состязание. Правы обе стороны», – сказал агент.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
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