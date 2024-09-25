Сергей Козин: «Парма» играет в специфический баскетбол с множеством смен в защите»
Сергей Козин рассказал, какой игры ждет от «Пари НН» в матче Лиги ВТБ с «Пармой».
«С «Пармой» мы уже встречались два раза в рамках предсезонных турниров – в Нижнем Новгороде и в Самаре. Эти две игры дали нам достаточно информации для размышления, так как сложились по-разному. Во время предстоящей встречи нам нужно будет акцентировать внимание на наших атаках, так как соперник играет в специфический баскетбол с множеством смен в защите.
Акцент стоит на том, как мы будем действовать в атаке против такой защиты – это может стать ключевым моментом матча. Сделать это будет непросто, поскольку у соперника достаточно габаритный состав, и много игроков могут защищаться как на периметре, так и под кольцом», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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