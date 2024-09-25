Александр Захаров о матче против «Пари НН»: «Хочется показать, что у «Пармы» достойная и дружная команда»

Александр Захаров рассказал о состоянии «Пармы» перед матчем с «Пари НН».

«Проиграли матч в Саратове в большой степени из-за подбора, соперник подобрал очень много мячей как на своем, так и на чужом щите. Старались отсекать, но отскоки от щита бывают разные, где-то нам повезло, а где-то нет. Необходимо обратить внимание на работу под кольцом и усиливаться в этом аспекте. В целом, у нас новая команда и, возможно, пока нет необходимой сыгранности. Также стоит отметить и тот факт, что по ходу предсезонки у нас всегда не было кого-то в строю, и играем не в полном составе.

Сейчас нагоняем и надеюсь, что со всем справимся. Плохой опыт тоже может быть полезен, мы уже провели анализ матча и сделали определенные выводы. Ждем возвращение наших парней в строй: Самсона Руженцева и Саши Шашкова, которые нам очень помогли бы в игре с «Автодором» и надеюсь, что следующие матчи проведем намного лучше.

От «Пари НН» ожидаем жесткой игры. Команда позиционирует себя как неудобный соперник: очень цепкие в защите, игра на грани фола. Будем настраиваться на жесткий баскетбол и давать им ответ. В целом, в такой баскетбол мы тоже можем играть. Разобрали соперника и посмотрели их комбинации. Надеюсь, что будет интересная игра и хочется одержать победу над «Пари НН».

Особо настроя против бывшей команды нет, играл за Нижний я уже очень давно, но я просто хочу победить. Начали сезон с поражения и нужно реабилитироваться перед собой и болельщиками. Хочется показать, что мы достойная и дружная команда. Призываю всех поддержать нас в комментариях в соцсетях или за просмотром онлайн трансляции, чувствуем каждого из вас и надеемся, что победим», – сказал легкий форвард «Пармы».