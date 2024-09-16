Роль Остина Ривза в «Лейкерс» в этом сезоне увеличится (Дэн Войке)

Остин Ривз будет чаще получать мяч в новом сезоне.

Процент задействования (USG%) защитника «Лейкерс» рос в каждом новом сезоне. 12,4 – в первом сезоне, 16,2 – во втором и 20,3 в последнем.

По информации из штаба «Лейкерс», полученной инсайдером Дэном Войке, Ривзу будут предоставлены расширенные возможности в этом году, и его процент задействования вырастет еще больше.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер клуба Джей Джей Редик верит в возможности баскетболиста, а форма и уровень игры защитника впечатляют одноклубников.