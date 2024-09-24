Донован Митчелл: «Вижу себя в числе 10-15 лучших игроков НБА»
Донован Митчелл оценил свое место в иерархии лучших игроков НБА.
Защитник «Кавальерс» отметил, что получить настоящее признание можно лишь в случае успеха в плей-офф.
«Если реалистично смотреть на вещи, то я вижу себя в числе 10-15 лучших игроков НБА.
При этом надо признать, что мне пока не удавалось добраться до финала конференции. И важно понимать, что мы живем в мире, где все строится на ваших достижениях. Правильно это, неправильно или же вам все равно, но это так», – сказал Митчелл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 7PM in Brooklyn
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