Донован Митчелл: «Вижу себя в числе 10-15 лучших игроков НБА»

Донован Митчелл оценил свое место в иерархии лучших игроков НБА.

Защитник «Кавальерс» отметил, что получить настоящее признание можно лишь в случае успеха в плей-офф.

«Если реалистично смотреть на вещи, то я вижу себя в числе 10-15 лучших игроков НБА .

При этом надо признать, что мне пока не удавалось добраться до финала конференции. И важно понимать, что мы живем в мире, где все строится на ваших достижениях. Правильно это, неправильно или же вам все равно, но это так», – сказал Митчелл .