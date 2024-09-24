Макс Струс о первом матче в НБА: «Глаза Кармело Энтони загорелись, когда он меня увидел»
«Мой момент «Добро пожаловать в НБА»? Первый раз, когда меня выпустили на площадку, был в Портленде, я тогда выступал за «Буллс» на двустороннем контракте. Меня выпустили, может быть, на 30 секунд. Тогда как раз Кармело Энтони был в «Блэйзерс», и его глаза загорелись, когда он меня увидел.
И вот каким-то образом после смены я переключился на него, и он стал кричать: «Эй! Мне нужен мяч!» Так что сразу же как вышел на паркет у меня наметилась изоляция. Но, к счастью, кто-то другой сфолил на ком-то на другой стороне площадки, так что мы не дошли до этой истории. А затем меня вернули на скамейку.
Я тогда подумал: «Мело только что пытался разобраться со мной. Теперь я в НБА». Да, определенно это один из таких моментов», – признался 28-летний форвард «Кавальерс».
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