Айзейя Хартенштайн: «Терпеть не могу Робина Лопеса. Вообще не умею против него защищаться»
Айзейя Хартенштайн назвал игрока второго плана, которого не любит опекать.
«Есть в НБА один парень, которого я терпеть не могу. Нет, ну он мне, конечно, симпатичен, но я не могу против него защищаться. В общем, парень, с которым у меня возникают проблемы – это Робин Лопес.
Робин с этим его хуком, который он исполняет только с правой руки. Я вроде бы все понимаю, знаю, чего от него ждать, но вот он выходит в конце игры, на последние две минуты... и он реализует эти броски раз за разом. Я держу Джарретта Аллена, Эвана Мобли, у меня нет с этим проблем, всю игру их опекаю, но потом выходит Робин Лопес... Я такой: «Тренер, тренер, если Робин Лопес на площадке, не ждите в моем исполнении ничего хорошего (смеется)», – признался центровой «Оклахомы».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ur.Perspectives
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