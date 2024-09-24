  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн, Батлер, Эдвардс, Сабонис и Тейтум посетили премьеру документального сериала Netflix про НБА
Видео
1

Леброн, Батлер, Эдвардс, Сабонис и Тейтум посетили премьеру документального сериала Netflix про НБА

Звезды НБА посетили премьеру документального сериала Netflix про игроков лиги.

В качестве героев шоу под названием «Стартовая пятерка» были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джимми Батлер («Майами»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).

Все они побывали на торжественном мероприятии в честь грядущего выхода сериала. В числе гостей оказался и игрок «Сакраменто» Демар Дерозан. 

В широкий прокат сериал выйдет 9 октября.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
светская хроника
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДемар Дерозан
logoДжимми Батлер
logoДомантас Сабонис
logoДжейсон Тейтум
logoNetflix
logoЭнтони Эдвардс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports
818 сентября, 13:12
Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА
618 сентября, 09:10Видео
Грант Уильямс, Леброн Джеймс, Стеф Карри и Джимми Батлер появились в качестве персонажей в детской книге Джейсона Тейтума
112 сентября, 12:30Фото
Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября
429 августа, 08:24Фото
Энтони Эдвардс станет «главной звездой» документального сериала Netflix о НБА
416 июля, 07:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Донован Митчелл: «Вижу себя в числе 10-15 лучших игроков НБА»
10 минут назад
Римас Куртинайтис близок к назначению на пост главного тренера сборной Литвы
29 минут назад
Тако Фалл присоединится к «Нью-Зиланд» во время тура команды по США
2сегодня, 06:57
Ник Янг о Дончиче: «Ест, что ему вздумается, не заморачивается с тяжестями, защита вызывает вопросы. Но доставляет мяч в корзину!»
2сегодня, 06:34
Джейсон Тейтум: «Мне понравились слова Маззуллы о том, что мы не защищаем титул, а идем за новым»
1сегодня, 06:22
Юдонис Хаслем: «Бронни Джеймс способен оказывать на игру влияние в таком же стиле, как и Дрю Холидэй»
8сегодня, 05:44
Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Асим Парс умер в возрасте 48 лет
сегодня, 04:59
«Майами» и Нассир Литтл договорились о подписании 1-летнего контракта
1сегодня, 04:41
«Мемфис» отчислит Деррика Роуза
16вчера, 21:02
Эван Фурнье: «Смена обстановки с «Детройта» на Олимпиаду вернула мне вкус к жизни. Я захотел продолжения»
3вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Айзейя Хартенштайн: «Терпеть не могу Робина Лопеса. Вообще не умею против него защищаться»
2сегодня, 07:28
Яннис Адетокумбо поддержал мнение о том, что испускание газов в присутствии партнера является признаком прочности отношений
5сегодня, 07:08
Дарнелл Мэйберри: «Чикаго» в новом сезоне прибавит в скорости и сместит акцент с защиты «краски» на дугу»
1сегодня, 06:06
Владислав Емченко о матче с «Астаной»: «Для «Локо» каждая следующая игра самая важная»
сегодня, 05:31
Евгений Богачев: «Локомотив» дал согласие на то, что игра первого круга пройдет в Краснодаре, а потом сыграем уже у нас»
сегодня, 05:19
Греческая лига заключила новый телевизионный контракт на 3 года и 20 миллионов евро
сегодня, 04:25
«Финикс» просмотрит Мозеса Вуда
вчера, 20:12
Дилан Дису присоединился к тренировочному лагерю «Торонто»
вчера, 19:59
Тим Макмэн: «Если бы «Сперс» были в Восточной конференции, они попали бы в плей-ин»
1вчера, 19:52
Виктор Шестопалов вернулся к комментированию после отстранения в январе этого года
вчера, 19:25