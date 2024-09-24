Леброн, Батлер, Эдвардс, Сабонис и Тейтум посетили премьеру документального сериала Netflix про НБА

Звезды НБА посетили премьеру документального сериала Netflix про игроков лиги.

В качестве героев шоу под названием «Стартовая пятерка» были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джимми Батлер («Майами»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).

Все они побывали на торжественном мероприятии в честь грядущего выхода сериала. В числе гостей оказался и игрок «Сакраменто» Демар Дерозан.

В широкий прокат сериал выйдет 9 октября.