Леброн, Батлер, Эдвардс, Сабонис и Тейтум посетили премьеру документального сериала Netflix про НБА
Звезды НБА посетили премьеру документального сериала Netflix про игроков лиги.
В качестве героев шоу под названием «Стартовая пятерка» были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джимми Батлер («Майами»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).
Все они побывали на торжественном мероприятии в честь грядущего выхода сериала. В числе гостей оказался и игрок «Сакраменто» Демар Дерозан.
В широкий прокат сериал выйдет 9 октября.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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