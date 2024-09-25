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  • Деррик Уайт об инциденте с болельщиком в Колорадо: «Он меня не ударил, просто сбил кепку. Неприятная ситуация, идем дальше»
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Деррик Уайт об инциденте с болельщиком в Колорадо: «Он меня не ударил, просто сбил кепку. Неприятная ситуация, идем дальше»

Деррик Уайт рассказал об инциденте с болельщиком в Колорадо.

Чемпион НБА в составе «Бостона» получил по лицу от поклонника Колорадо Стэйт на матче по американскому футболу среди студентов.

«Что тут скажешь, неприятная получилась история в Колорадо. Никогда не думал, что со мной такое случится, если честно. Он, кстати, меня не ударил, просто сбил кепку. Я не должен был попадать в эту ситуацию.

Неприятная история, идем дальше», – заявил Уайт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
происшествия
logoБостон
logoНБА
болельщики
logoДеррик Уайт
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