Деррик Уайт получил по лицу от фаната «Колорадо Стэйт» на матче студенческого американского футбола

Деррик Уайт поболел за команду университета Колорадо.

Защитник «Бостона», чемпион НБА, посетил матч «Колорадо» против «Колорадо Стэйт». Уайт обменялся словами с фанатом команды противника. После того, как его команда начала одерживать верх, Уайт получил удар по лицу от рассерженного болельщика. Баскетболиста быстро оттеснили в сторону, перепалка переросла в небольшое групповое столкновение, которое прекратила охрана. Инцидент не получил продолжения.