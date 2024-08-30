Деррик Уайт согласился с болельщиками, которые назвали Леброна «величайшим»
Деррик Уайт считает Леброна Джеймса величайшим баскетболистом.
В Интернете появилось видео с игроком «Бостона», который соглашается с болельщиками, назвавшими форварда «Лейкерс» в качестве лучшего игрока всех времен.
«Леброн – величайший, разве нет? Не Эм Джей, Леброн», – произносит мужчина за кадром.
Уайт и Джеймс этим летом стали олимпийскими чемпионами в составе сборной США.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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