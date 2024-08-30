Деррик Уайт согласился с болельщиками, которые назвали Леброна «величайшим»

Деррик Уайт считает Леброна Джеймса величайшим баскетболистом.

В Интернете появилось видео с игроком «Бостона », который соглашается с болельщиками, назвавшими форварда «Лейкерс » в качестве лучшего игрока всех времен.

«Леброн – величайший, разве нет? Не Эм Джей , Леброн», – произносит мужчина за кадром.

Уайт и Джеймс этим летом стали олимпийскими чемпионами в составе сборной США.