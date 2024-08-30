Джейсон Тейтум несколько раз подряд промахнулся из-под кольца, играя 1 на 1 в Китае
Джейсон Тейтум никак не может поправить прицел.
Звездный форвард «Бостона» и сборной США несколько раз подряд промахнулся из-под кольца, играя 1 на 1 в Китае.
Тейтум приехал в Китай с несколькими другими представителями Jordan Brand: Зайоном Уильямсоном, Лукой Дончичем и Паоло Банкеро.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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