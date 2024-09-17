  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Кендрик Перкинс о лучшем игроке, который не стал MVP: «Кавай Ленард»

Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока, который не стал MVP НБА .

Эксперт ESPN считает, что таковым является Кавай Ленард из «Клипперс».

«Кавай Ленард. Некоторые из его походов в плей-офф – в списке лучших в истории игры. Он разрушил пару команд. Останавливал даже одного из величайших баскетболистов всех времен, и я говорю о Леброне Джеймсе, особенно когда Кавай был в «Сан-Антонио».

А затем он принес единственный в истории клуба титул «Торонто», – заявил Перкинс.

Ленард был ближе всего к награде MVP регулярного чемпионата в 2016 и 2017 годах. В 2016-м он занял в голосовании второе место после Стефена Карри, который единогласно выиграл приз в составе «Голден Стэйт» 73-9. В следующем году Кавай занял третье место, а победил Расселл Уэстбрук, который вошел в историю, набирая в среднем трипл-дабл за сезон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: opencourt-basketball.com
logoКендрик Перкинс
logoКлипперс
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoКавай Ленард
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» – главные претенденты на подписание Кристиана Колоко
14 сентября, 07:25
Кендрик Перкинс: «На месте «Клипперс» я бы рассмотрел возможность обмена Кавая Ленарда»
816 июля, 20:23
Аллилуйя, НБА возвращается! Давайте решим, за кого поболеть в новом сезоне
6724 октября 2023, 16:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Обстановка супер, рады вернуться». Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен Суперкубку Единой лиги ВТБ
12 минут назадВидео
«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Кристианом Колоко
сегодня, 04:16
Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс еще минимум пару раз попадет в символические сборные сезона»
вчера, 21:15
Переход Микэла Бриджеса в «Никс» – наиболее важный трансфер этого лета по мнению Кендрика Перкинса
3вчера, 20:06
Кендрик Перкинс назвал Энтони Эдвардса главным претендентом на награду MVP
10вчера, 19:53
Бен Симмонс уже несколько недель играет 5 на 5 и находится в лучшей форме, чем в прошлом году
18вчера, 18:23
Джордан, Ирвинг, Картер, Томпсон, Кемп – Доминикс Уилкинс выбрал себе соперников для идеального конкурса данков
8вчера, 17:30
Илона Корстин ответила на претензии «Зенита»: «Менеджмент клуба с самым большим бюджетом ищет оправдания своих поражений в расписании»
8вчера, 16:52
Андрей Кириленко о заполняемости трибун в российском баскетболе: «РФБ не отвечает за заполнение залов. Но когда сборная играла, она собирала полные»
вчера, 16:36
Эрик Споэльстра, Ник Нерс и Рик Карлайл возглавили список лучших тренеров НБА по версии CBS Sports
8вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» подписала Макса Абмаса
21 минуту назад
Карлик Джонс о поддержке в Белграде: «Отличается от НБА. Там иногда может быть тихо, но только не здесь»
54 минуты назад
Богдан Богданович об уходе Светислава Пешича из сборной Сербии: «Не верю. Давайте надавим на него»
2вчера, 20:48
Деррик Уайт получил по лицу от фаната «Колорадо Стэйт» на матче студенческого американского футбола
5вчера, 20:24Видео
Тиффани Хэйс: «В «Лас-Вегасе» впервые смогла почувствовать себя профессионалом»
вчера, 19:40Фото
Лоренцо Браун об адаптации в «Панатинаикосе»: «С парнями очень легко играть. И Костас Слукас многому может научить»
вчера, 19:22
«Париж» представил новый логотип, клуб готовится к дебюту в Евролиге
вчера, 18:59Фото
Эргин Атаман был удален в заключительной четверти товарищеского матча с «Маккаби»
вчера, 18:42
Скайлар Мэйс и Юджин Оморуйи присоединятся к «Миннесоте»
вчера, 18:08
Джей Краудер, Ти Джей Уоррен и Нассир Литтл пройдут просмотр в «Сакраменто»
1вчера, 17:52