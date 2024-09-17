Кендрик Перкинс о лучшем игроке, который не стал MVP: «Кавай Ленард»

Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока, который не стал MVP НБА .

Эксперт ESPN считает, что таковым является Кавай Ленард из «Клипперс ».

«Кавай Ленард . Некоторые из его походов в плей-офф – в списке лучших в истории игры. Он разрушил пару команд. Останавливал даже одного из величайших баскетболистов всех времен, и я говорю о Леброне Джеймсе, особенно когда Кавай был в «Сан-Антонио ».

А затем он принес единственный в истории клуба титул «Торонто », – заявил Перкинс .

Ленард был ближе всего к награде MVP регулярного чемпионата в 2016 и 2017 годах. В 2016-м он занял в голосовании второе место после Стефена Карри, который единогласно выиграл приз в составе «Голден Стэйт» 73-9. В следующем году Кавай занял третье место, а победил Расселл Уэстбрук, который вошел в историю, набирая в среднем трипл-дабл за сезон.