Кавай Ленард выложил фотографию с рэпером 2 Chainz с дня рождения музыканта
Кавай Ленард выложил фотографию с рэпером 2 Chainz.
Форвард «Клипперс» стал гостем вечеринки в честь дня рождения музыканта.
«С днем рождения, приятель», – написал баскетболист.
Соцсети Кавая Ленарда
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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