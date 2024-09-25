«Голден Стэйт» отчислил Дэйкуона Плаудена
«Голден Стэйт» расстался с Дэйкуоном Плауденом.
«Уорриорз» расторгли двусторонний контракт с атакующим защитником Дэйкуоном Плауденом (25 лет, 198 см).
В восьми матчах Летней лиги, которые прошли в Лас-Вегасе и Калифорнии, Плоуден в среднем набирал за «Уорриорз» 14,6 очка при 39,6% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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