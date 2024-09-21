Джонатан Куминга о контрактной ситуации: «Не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться от важного, нацелен на прогресс»

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт » не готов предложить молодому игроку максимальное продление контракта.

«Я не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться. Сосредоточен на том, как мне стать лучше, как я могу помочь команде. Чем лучше ты играешь, чем больше ты делаешь, тем больше шансов, что все сложится в твою пользу. Так что я не беспокоюсь о таких вещах, потому что знаю, кто я такой, знаю себя. Важно иметь возможность выйти и доказать. Дождаться своего момента. Все в руках Господа, так что я не думаю о контракте каждый день. Всему свое время.

Если отвлекаться на то, что получают, делают или имеют другие люди, это лишь замедлит вас. А я не хочу замедлиться. Намерен продолжать делать то, что я всегда делаю», – сказал 21-летний форвард «Уорриорз».