Джонатан Куминга о контрактной ситуации: «Не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться от важного, нацелен на прогресс»
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» не готов предложить молодому игроку максимальное продление контракта.
«Я не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться. Сосредоточен на том, как мне стать лучше, как я могу помочь команде. Чем лучше ты играешь, чем больше ты делаешь, тем больше шансов, что все сложится в твою пользу. Так что я не беспокоюсь о таких вещах, потому что знаю, кто я такой, знаю себя. Важно иметь возможность выйти и доказать. Дождаться своего момента. Все в руках Господа, так что я не думаю о контракте каждый день. Всему свое время.
Если отвлекаться на то, что получают, делают или имеют другие люди, это лишь замедлит вас. А я не хочу замедлиться. Намерен продолжать делать то, что я всегда делаю», – сказал 21-летний форвард «Уорриорз».
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