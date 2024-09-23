Батраков и Месси празднуют жестом Стефа Карри. Его «Спокойной ночи» быстро стало легендарным

Night Night.

Алексей Батраков искрит в «Локомотиве» – теперь выковал победу над «Пари НН» дублем во втором тайме (3:1). На 65-й прошил издали, через девять минут замкнул головой заброс из аута. Забил дважды во втором матче лиги подряд, у него теперь семь голов и пять ассистов за девять туров. Открытие сезона Мир РПЛ, бесспорно уже сейчас!

Оба гола «Пари НН», как и мяч в прошлом матче, Алексей отпраздновал жестом баскетболиста Стефена Карри «Спокойной ночи». Ладони, сложенные под щекой – как перед сном.

Это мировой тренд.

Месси, Неймар, Дембеле и Хвича: жест разлетелся. Вот как отправляют спать звезды

Примеры есть даже в РПЛ. Еще весной полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби после одного из мячей признался : «Я подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри. Мне нравится его игра, его празднование, поэтому решил перенять».

В октябре 2023-го полузащитник «Динамо» Бителло характерно отметил гол «Уралу».

В мире подражали гораздо чаще. Совсем недавно – Лео Месси после гола за «Интер Майами».

Хвича Кварацхелия в первом же матче за «Наполи» в 2022-м оформил гол+пас и отпраздновал в стиле Карри.

Неймар отправлял спать в «ПСЖ» еще в 2022-м.

А Усман Дембеле – в «Барселоне».

Женский футбол тоже в тренде. Нападающая Тринити Родман, дочь пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, модифицировала празднование и прилегла сама.

А форвард Алекс Морган так отмечала трофеи.

Всемирная известность. Кстати, обратите внимание на подпись Алекс Морган: в оригинале это именно «Найт-найт», а не Good night.

Кстати, пора к создателю.

Карри так празднует уже давно. Завирусилось после победы-2022, Стеф подал заявку на патент

Стефен Карри подарил миру идею после чемпионства в НБА с «Голден Стейт Уорриорз» в 2022-м. Хотя сам давно так отмечает важные попадания.

Суть этого жеста в том, что конкртеное попадание закрывает матч – делает разницу такой, которую отыграть уже невозможно. Самый свежий пример – с парижской Олимпиады , там Карри затащил концовку сложного для сборной США финала против Франции и отправл спать полную арену местных болельщиков.

Чаще всего – после трехочковых, ведь Карри рекордсмен за всю историю НБА по количеству точных трешек.

Жест на новом витке популярности в последние два года, после четвертого чемпионства династии «Голден Стэйт Уорриорз» за восемь лет – с Карри во главе. Главное – он уложил в кроватку всю арену «ТиДи Гарден» в Бостоне при счете 3-2 в финальной серии-2022, и «ГСВ» забрали титул.

НБА недавно постила целую нарезку таких празднований, то самое на 0:46, а вокруг другие примеры. И спокойные, и вприпрыжку.

Тогда же Карри решил все запатентовать: его компания подала заявку на регистрацию жеста в качестве товарного знака.

Планировал использовать его в производстве одежды и обуви, а также еще 35 различных категорий товаров (например, постельное белье или посуда).

После того финала этот жест разошелся вообще везде. Сам Карри тоже продолжал так делать, параллельно среди спортсменов появилось множество копий.

Его использовали даже на съезде демократической партии США в августе. Там появился главный тренер сборной США и «Голден Стэйт» Стив Керр, он колол бывшего президента, а теперь снова кандидата Дональда Трампа: «Когда в день голосования станут известны результаты, используя слова великого Стефа Карри, мы скажем Дональду Трампу: «Спокойной ночи!»

Теперь в звездном списке и Алексей Батраков.

У Батракова второй дубль подряд и 7+5 за 9 туров. Кто еще врывался в РПЛ так дерзко?

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Фото: РИА Новости /Григорий Соколов