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Хайме Хакес: «Моя роль может измениться в сторону опеки лучшего игрока противника»

Хайме Хакес прокомментировал потерю Калеба Мартина.

Форвард перешел в «Филадельфию» в это межсезонье.

«Разумеется, потеря Калеба этим летом оставила в ростере дыру, которая должна быть заполнена. Когда речь идет о защите и о парне, который мог опекать лучшего баскетболиста другой команды или того, у кого пошла игра.

Моя роль в команде может измениться в эту сторону. В плане опеки наиболее опасного противника, преследования его по площадке. Думаю, что буду развиваться в этом направлении.

В прошлом году я защищался против Леброна Джеймса, Демара Дерозана, Джейлена Брауна. Великолепных игроков, которые позволили мне поучиться у них просто за счет противостояния на площадке. Думаю, что воспользуюсь этим опытом первого года в лиге и постараюсь стать лучше во втором», – заключил Хакес.

23-летний форвард «Майами» закончил прошлый сезон 4-м в голосовании за звание лучшего новичка. На его счету 11,9 очка, 3,8 подбора, 2,6 передачи и 1 перехват в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: All U Can Heat
logoЛеброн Джеймс
logoМайами
logoФиладельфия
logoНБА
logoДемар Дерозан
logoДжейлен Браун
logoКалеб Мартин
logoХайме Хакес
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