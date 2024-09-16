Хайме Хакес: «Моя роль может измениться в сторону опеки лучшего игрока противника»

Хайме Хакес прокомментировал потерю Калеба Мартина.

Форвард перешел в «Филадельфию» в это межсезонье.

«Разумеется, потеря Калеба этим летом оставила в ростере дыру, которая должна быть заполнена. Когда речь идет о защите и о парне, который мог опекать лучшего баскетболиста другой команды или того, у кого пошла игра.

Моя роль в команде может измениться в эту сторону. В плане опеки наиболее опасного противника, преследования его по площадке. Думаю, что буду развиваться в этом направлении.

В прошлом году я защищался против Леброна Джеймса , Демара Дерозана , Джейлена Брауна . Великолепных игроков, которые позволили мне поучиться у них просто за счет противостояния на площадке. Думаю, что воспользуюсь этим опытом первого года в лиге и постараюсь стать лучше во втором», – заключил Хакес.

23-летний форвард «Майами » закончил прошлый сезон 4-м в голосовании за звание лучшего новичка. На его счету 11,9 очка, 3,8 подбора, 2,6 передачи и 1 перехват в среднем.