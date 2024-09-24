Джейлен Браун о первом чемпионском титуле: «Этим летом мое сердце не было разбито»
Джейлен Браун поделился впечатлениями от своего первого чемпионского титула.
«Не хочу говорить очевидные вещи, но мы выиграли чемпионат.
Игроки мечтают стать чемпионами всю жизнь. Я с детства смотрел разные моменты, как побеждали другие люди, всегда смотрел на это и думал: «Вот чего я хочу добиться».
Поэтому, когда я достиг того, что сам стал победителем, я был счастлив. Мы шли к этому год за годом, мы были близки. Мое сердце было разбито каждый год. Этим летом мое сердце не было разбито», – сказал форвард «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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