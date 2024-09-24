«Индиана» планирует подписать с Майлзом Тернером новый долгосрочный контракт
«Индиана» хочет сохранить Майлза Тернера на длительный срок.
Генеральный менеджер «Пэйсерс» Чед Бьюкенен заявил, что клуб хочет, чтобы центровой Майлз Тернер остался на длительный срок, сообщает журналист Эван Сайдери.
Контракт Тернера истекает по окончании сезона-2024/25, за который он заработает 19,9 млн долларов. Тернер не имеет права подписывать продление после того, как согласился на пересмотр контракта в 2023 году.
«Индиана» рассматривает Тернера как идеального третьего игрока к паре Тайриза Халибертона и Паскаля Сиакама, отмечает Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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