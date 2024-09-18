Тайриза Халибертона освистали во время рестлинг-шоу в Орландо
Тайриз Халибертон был освистан во время рестлинг-шоу в Орландо.
Разыгрывающий «Индианы», который выходил на ринг и произносил речь, спокойно отнесся к такому приему.
«Если бы мне пришлось болеть за «Орландо», я бы тоже свистел», – сказал лидер «Пэйсерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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