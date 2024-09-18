Тайриза Халибертона освистали во время рестлинг-шоу в Орландо

Тайриз Халибертон был освистан во время рестлинг-шоу в Орландо.

Разыгрывающий «Индианы», который выходил на ринг и произносил речь, спокойно отнесся к такому приему.

«Если бы мне пришлось болеть за «Орландо », я бы тоже свистел», – сказал лидер «Пэйсерс».